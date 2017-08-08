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日報新聞 > 國際

﻿印度偷髮賊引恐慌 Hair thieves striking fear in India

2017-08-08 列印
　　 More than 50 women in the northern Indian states of Haryana and Rajasthan have reported that they have had their hair chopped off while they were 'unconscious'.BBC

　　在印度北部的哈里亞納邦和拉賈斯坦邦，五十多名女子報稱她們在＂失去知覺＂時，被人剪掉頭髮。英國廣播公司
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