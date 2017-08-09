 Advertisement
  • 2017年8月9日 星期三
  • 30º
  • 80%
熱門： ICC九寨溝強震陳煒超時空男臣興德學校

日報新聞 > 國際

﻿伊萬卡放17天假 網站晒三子女度假相

2017-08-09 列印
        美國總統特朗普正在新澤西州私人高爾夫球俱樂部享受十七天暑假，其女兒伊萬卡、女婿庫什納亦帶同三名子女陪同父親度假。伊萬卡周一在Instagram上載六歲女兒阿拉貝拉、三歲長子約瑟夫、幼子西奧多的合照，姐弟三人穿着睡懶洋洋依偎躺在沙發上，場面溫馨。伊萬卡亦趁假期相約兩名好友，歡度「女士之夜」。特朗普離開華府度假間，白宮會展開翻新冷暖氣設備、重新油漆、修補漏水等工程。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd