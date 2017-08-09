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﻿巴西選美臀小姐截肢女參加

2017-08-09 列印
        一年一度的巴西美臀小姐即將舉行選技賽，今年共有二十七名佳麗入圍，她們周一穿上泳衣在聖保羅街頭向民眾展示其豐滿翹臀，引起哄動。眾多參賽者中，包括一名撐着枴杖的截肢女士，據悉她因為交通意外，被汽車輾過左小腿，需要截肢保命，但她身殘志不殘決定參賽；亦有美國《花花公子》模特兒遠赴巴西參賽。二十七名佳麗會在未來三個月使出渾身解數，吸引民眾在電話投票中投下自己一票，爭取成為最後十五強，參加十一月舉行的決賽。
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