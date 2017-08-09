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﻿奧地利雙胞胎熊貓慶祝一歲生日

2017-08-09 列印
　　去年在奧地利維也納美泉宮動物園出生大熊貓龍鳳胎福伴、福鳳，周一慶祝一歲生日，並品嚐番薯、紅蘿蔔等最愛美食。該對小兄妹生時體重只有約三點五安士，如今已增磅不少，福伴重三十九磅十一安士，福鳳更重達四十八磅八安士。福伴、福鳳母親是旅奧大熊貓陽陽，父親是龍徽。龍鳳胎熊貓有三名兄長福龍、福虎、福豹，牠們已根據中奧兩國協議，年滿兩歲後返回故鄉中國四川。
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