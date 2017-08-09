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﻿華裔夫婦僅花九萬美元 購入三藩市一條街

2017-08-09 列印
　　美國一名台灣移民與其來自香港的妻子，早前在僅花費九萬零一百美元（約七十萬二千七百港元），在網上購入三藩市豪宅區橢圓形私家路普雷西迪奧台。該道路周圍共有三十五間豪宅，參議員范斯坦、民主黨領袖佩洛西亦曾在該區擁有物業。三藩市現時有一百八十一條私人路，法例規定街道居民每年需透過業主委員會繳交物業稅，惟普雷西迪奧台業主委員會欠稅未繳，稅務部門最後決定在網上拍賣該街道。夫婦二人成為普雷西迪奧台業主後，可將沿街一百二十個泊車位出租賺錢；但業主委員會指，是當局將稅單投寄錯誤地址導致欠稅，業委會已訴諸法律行動，要求法庭頒令宣告拍賣無效。
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