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﻿美氣溫速升 與特朗普質疑誇大暖化相違

2017-08-09 列印
　　美國總統特朗普一直質疑科學家誇大全球氣候暖化影響，並且決定退出《巴黎氣候協議》；但傳媒引述聯邦部門科學家撰寫的氣候報告草稿，顯示美國平均氣溫迅速上升，近四十年更是過去一千五百年最炎熱日子，該份報告明顯違背特朗普論調。

　　《紐約時報》周二報道，該份報告由十三個聯邦政府部門科學家聯合撰寫，惟特朗普政府至今仍未批准公開發表。報告指，自上世紀八十年代以來，極端熱浪愈趨頻繁，但極寒天氣則愈來愈少，美國平均氣溫迅速上升，近四十年更是過去一千五百年最炎熱日子。

　　報告又指，全球數以萬計研究均證明，人類活動尤其排放溫室氣體，是導致氣候變化主要因素；若繼續排放廢氣，將令全球氣溫持續上升。

　　報道引述參與研究科學家稱，該報告須經政府批准方可公開發表，惟研究人員擔心特朗普政府會禁止發表報告或篡改報告內容，令公眾無法得知真相。
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