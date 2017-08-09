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﻿紐約市長倡補貼貧民半價乘車

2017-08-09 列印
  紐約地鐵延誤、脫班情況屢見不鮮，亦由於日久失修導致設施殘舊。紐約市長白思豪周一建議，將年薪五十萬美元（約三百九十萬港元）高薪人士、年薪超過一百萬美元（約七百八十萬港元）夫妻或伴侶的入息稅率，由現時百分之三點八七六調高至百分之四點四一，新建議預計影響三萬二千名納稅人，每年額外八億美元（約六十二億四千萬港元）公帑，除用作改善地鐵服務外，更補貼市內八十萬名貧窮居民，讓他們享有半價乘搭巴士、地鐵優惠，但該建議仍有待紐約州議會、州長科莫同意才可落實。
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