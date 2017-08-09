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﻿美軍事基地可擊落無人機

2017-08-09 列印
　　無人航拍機愈來愈普遍，威脅航空安全事件亦頻生，美國國防部上周五向軍方下達新指令，批准全美境內軍事基地，擊落威脅基地安全的商用、個人無人航拍機。

　　國防部發言人戴維斯表示，新指令批准美國境內一百三十三個軍事基地軍事人員，發現、確認威脅基地人員、設備、其他資產安全的無人機時，採取行動追蹤、摧毀無人機。他強調，有關指令是賦予軍方保有自衞權利。

　　據悉，該指令是根據美國聯邦航空局四月頒布的無人機限制訂立，航空局當時將軍事基地上空列為無人機禁飛區， 無人機操作者若違反相關規定，會受到刑事或民事起訴。
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