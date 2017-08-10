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﻿逾五千人默哀紀念長崎原爆

2017-08-10 列印
　　美國七十二年前在日本長崎投下第二枚原子彈結束第二次世界大戰，長崎和平公園昨舉行原爆紀念活動，市長田上富久指，日本是全球唯一遭原子彈轟炸國家，政府卻拒絕加入聯合國《禁止核器條約》，直言無法理解有關做法，促請安倍政府早日加入條約。

　　近五千四百人出席紀念儀式，包括安倍晉三等政府高層、外國代表、原爆倖存者和死難者家屬，安倍並獻上花圈。昨上午十一時零二分，美軍七十二年前投下原子彈一刻，全場默哀一分鐘。

　　安倍則重申政府會堅持「無核三原則」，並稱需要擁核國、非擁核國攜手合作， 共同實現「無核武世界」。
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