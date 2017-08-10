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﻿遭美警毆打天津女獲賠46萬美元

2017-08-10 列印
　　天津女商人趙燕二○○四年從加拿大邊境入境美國，一名美國邊防人員懷疑她販毒，向其噴射胡椒噴劑並毆打，導致她面部嚴重受傷。趙燕○六年提出民事訴訟，指控美國政府錯誤拘捕，導致她身心受創、無法工作及損失收入，合共索償一千萬美元（約七千八百萬港元）。紐約州由羅切斯特市法院本周一裁定趙燕得直，法官判她可獲得四十六萬一千美元（約三百六十萬港元）賠償。
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