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﻿英女途人遭跑男推出馬路

2017-08-10 列印
　　英國一名女子早前在倫敦西南部普特尼橋行人路步走時，突然被迎面而來緩步跑男子推出行車道，險被一輛雙層巴士輾過。案發在今年月五日清晨約七時四十分，跑步男從相反方向跑向當事人，接近女方突然推開她，當時人頓失平衡跌入巴士專線，剛好一輛雙層巴士駛至，幸好巴士司機反應快，及時扭軚避開該名女子，僅受輕傷；而該名跑步男子則若無其事，繼續向前跑。倫敦大都會警方正尋找涉事男子協助調查。
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