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日報新聞 > 國際

﻿魯哈尼委任女性副總統 Rouhani appoints female vice-presidents

2017-08-10 列印
　　Iran President Hassan Rouhani has appointed three women as vice-presidents and one as a civil rights assistant following criticism of his all-male cabinet.BBC

　　伊朗總統魯哈尼的內閣被批評為全男班後，他委任三名女性擔任副總統，另一名女性任民權助理。英國廣播公司
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