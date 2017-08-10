﻿魯哈尼委任女性副總統 Rouhani appoints female vice-presidents

暑期撰文有時索盡枯腸，昨文既已忿開了話題講唱錯歌詞，今日繼續。譚詠麟的《霧之戀》與《夏日寒風》錯得經典，今已欲改不能。是以近來他與許冠傑的合作，在互唱對方金曲的一首Medley中，從MV畫面上的歌詞可見，亦只能將錯就錯，索性將《夏日寒風》中「閃爍暑天的汗水」改成「閃礫暑天的汗水」。但這麼一改，不知由來而單看字面，就會莫名其妙。因為中文本無「閃礫」一詞，硬要解釋便是閃亮的小石，但用石頭來形容汗水，不倫不類，反而更加不妥。 另外有兩首歌雖不如《霧之戀》與《夏日寒風》般流行，但內裏其中一字唱錯讀音，也為我印象深刻，一為葉蒨文的《這份情》，一為側田的《Kong》。前者把「兌現」的兌...

2017-08-10