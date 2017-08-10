 Advertisement
  • 2017年8月10日 星期四
  • 29º
  • 80%
熱門： ICC九寨溝強震陳煒超時空男臣興德學校

日報新聞 > 國際

﻿路邊生出迷你西瓜 頑強生命力感動6萬網友

2017-08-10 列印
        炎炎夏日中，西瓜確是不少人的消暑妙品。日本一名網民日前與父親路經茨城縣日立市一個油站時，其父竟然發現馬路旁雜草中長出一個迷你西瓜，他立即拍下影片上載社交網twitter。相片連日來吸引六萬名網民讚好，不少驚嘆在馬路旁貧瘠土壤中，竟能長出一個漂亮小西瓜，更有人因小西瓜生命力頑強大受感動；路甚至有網民專程前往日立市「朝聖」，惟最終發現現場只剩下西瓜藤，不禁感到遺憾、難過。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd