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﻿維珍航空贏官司 逾94萬美元和解金全賞員工

2017-08-10 列印
　 英國維珍集團創辦人布蘭森涉獵不同業務，甚至親自花費三十年時間，將最初只有四架航機的維珍航空，發展至今日成為英國第二大航空公司。布蘭森日前回憶維珍航空九十年代創業時，英國航空不斷打壓、詆毀其公司，英航盜取旅客資料，再冒充維珍員工致電乘客，告知對方航班取消，建議旅客改乘英航。布蘭森得悉事件後憤而入稟控告英航誹謗，雙方最後達成和解，英航向該公司賠償英國史上最高誹謗和解金，達九十四萬五千美元（約七百三十七萬一千港元），而他亦將和解金全數當作聖誕禮物分發給員工。
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