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﻿特朗普兒時舊居於Airbnb放租

2017-08-10 列印
　　美國總統特朗普位於紐約皇后區的兒時故居「牙買加莊園」，今年三月在一場拍賣會，由一名匿名買家以二百一十四萬美元（約一千六百六十九萬港元）投得。新業主近日在出租住宿民宿網站Airbnb放租該間有這間屋有五間睡房、三間半浴室、飯廳、日光浴室、書房、地下室、車庫的大宅，租金每晚為七百二十五美元（約五千六百五十五港元），網站更宣稱入住現任總統故居是難得一次獨特體驗。「牙買加莊園」由特朗普亡父在上世紀四十年代建造，特朗普從出生至四歲一直居住在大宅內。
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