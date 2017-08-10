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﻿恐龍界巨無霸 身長122呎重76噸

2017-08-10 列印
　　考古學家二○一二年在阿根廷南部巴塔哥尼亞發現一副恐龍化石，經過五年研究後，證實牠屬於一個新品種恐龍，該種恐龍身長一百二十二呎、高近二十呎、重達七十六噸，堪稱恐龍界巨無霸，暴龍與牠比較亦相形見絀。考古學家相信，牠是白堊紀後期泰坦巨龍類其中一種恐龍，已命名為巴塔哥尼亞泰坦龍，牠約一億年前在巴塔哥尼亞森林裏生活，屬於草食恐龍。一雙巴塔哥尼亞泰坦龍複製骨架現正在紐約自然歷史博物館展出，由於其體形太巨大，恐龍頭體要伸出博物館走廊。
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