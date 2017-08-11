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﻿駐古巴美職員遭超音波攻擊

2017-08-11 列印
　　美國古巴兩國在美國前總統奧巴馬任內恢復正常邦交，惟國務院去年底接獲美國駐古巴大使館（見圖）報告，表示使館出現不明事件，導致部份外交人員身體出現異常症狀，需返美治療。美國務院已驅逐兩名駐美古巴外交人員離境報復。

        美國傳媒引述消息稱，美方有關外交人員遭到超音波攻擊，最少兩人身體嚴重不適，需返美治療。 消息又指，有關人士出現類似腦震盪徵狀，其中兩人聽力或永久受損。

　　發言人強調，古巴政府有義務、責任保證美國駐當地外交人員安全，國務院五月遂驅逐兩名駐美古巴外交人員離境報復。

　　古巴政府發表聲明，強調絕不容許派駐當地的外交人員受攻擊，當局已全面調查事件，並加強美國大使館保安，且批評美方驅逐該國外交官。
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