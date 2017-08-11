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﻿蘋果市值料破萬億美元

2017-08-11 列印
　　美國蘋果公司盛傳下月發佈新一代智能手機（見圖），多個網站陸續披露新手機設計、新功能，外界預期iPhone十周年紀念作，會刺激該公司銷情；據悉，蘋果日前公佈上季度業績，盈利優於預期，公司市值更增加至五百六十億美元（約四千三百六十八億港元），加拿大皇家銀行表示，鑑於發佈新iPhone日子愈趨接近，預期蘋果股價仍有上漲空間，依過去走勢分析，蘋果進入新產品周期前九十日，其股票回報率中值為百分之十五點六，故預測蘋果將成為全球首間市值突破一萬億美元（約七點八萬億港元）的公司。
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