 Advertisement
  • 2017年8月11日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 國際

﻿福島學生練跑遇黑熊

2017-08-11 列印
　　日本一批中學生在練習三項鐵人項目時遇上一隻黑熊（見圖），幸無人受傷。事發在周三傍晚，該批學生福島縣北鹽原村縣道練習三項鐵人的長跑項目時，忽然在路旁樹下有一隻身長約一米黑熊，教練即時要求學生疏散，採訪學生訓練過程的福島中央電視台拍下黑熊出沒影片，黑熊雖然目睹人群但無襲擊對方，只是在樹下及建築物旁漫步，約十分鐘後自行離開。福島縣過往亦曾傳出黑熊出沒消息，有黑熊闖入民居庭院偷吃粟米後離去。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd