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﻿真真誕女 東京上野掀「熊貓熱」

2017-08-11 列印
        旅居東京上野動物園的大熊貓真真上月誕下一隻女兒後，動物園附近地區掀起一遍「熊貓熱」。原本在東京銀座線上野站接待遊客的機器人Pepper，亦打扮成熊貓模樣，份外矚目。JR上野站商場內，一間皮鞋專門店為慶祝熊貓寶寶出生，特意在一隻陳列皮鞋腳尖部份描繪畫一張熊貓臉，卻吸引顧客不斷詢問該鞋是否出售；亦有食肆推出造型可愛的熊貓雪糕；更有商店推出以熊貓為主題的攬攬、水杯等不同種類精品。
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