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﻿長方形中尋圓形

2017-08-11 列印
　　澳洲作家約翰遜日前在個人網頁上載一幅圖片，邀請網民在一幅只有黑灰白三色、鋪滿長方形的圖畫中尋找圓形。約翰遜表示，自己足足足花費了三十分鐘，才能在筆直的線內發現首個圓形，而圖內的圓形竟多達十六個。他提醒網民，只要細心觀看每個長方形之間直線，便會發現圓形呈現眼前。
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