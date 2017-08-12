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﻿東京特色書店喵星人做店員

2017-08-12 列印
        東京都世田谷區三軒茶屋站附近，周二有一間非一般書店開幕，該間命為Cat’s Meow Books的書店以貓為主題，書架上擺滿貓寫真集、有關貓的小說散文等各式各樣與貓隻書籍，店主更安排多隻收養涉臨安樂死的流浪喵星人擔任店員。不少貓奴慕名而至，而貓店員亦十分勤力，經常在店內巡視業務，甚至佔據高位監視貓奴一舉一動。書店店主表示，會將店舖部份收入，捐贈收容流浪貓組織。
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