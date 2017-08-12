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﻿蠟像館為文翠珊造像

2017-08-12 列印
　　英國首相文翠珊上任剛滿一年，面對大選失利、脫歐談判等重重困難亦無退意，倫敦杜莎夫人蠟像館特別為她造像。雖然館方曾要求文翠珊抽空給館方人員造像，惟她因公務繁忙未能作時間安排，館方人員只能參考文翠珊照片、影片製作黏土模型。蠟像館日前公開黏土模型，蠟像雕刻得維肖維妙，儼如文翠珊孿生姐妹；模型中文翠珊面露笑容，頸上珠鏈亦十分突出。預料蠟像可在今年底前完成並公開展出。
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