 Advertisement
  • 2017年8月12日 星期六
  • 30º
  • 76%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 國際

﻿豬器官可望移植人類

2017-08-12 列印
　　美國一間私人企業的科學家利用基因編輯技術，複製出一隻免除受逆轉濾過性病毒感染風險的小豬，為未來動物器官移植人體開啟安全大門。

　　麻省eGenesis公司在學術雜誌《科學》發表研究報告，哈佛大學基因專家丘奇、華裔女科學家楊璐菡率領的團隊，將經過基因編輯的豬隻胚胎細胞放進混合化學物質當中，刺激細胞生長及防止細胞被毀滅，再利用標準複製技術，將編輯過基因植入豬卵子細胞，並孕育出小豬。

　　團隊成功複製出三十七隻不會受「豬內源性逆轉錄病毒」侵襲的小豬，研究人員會長期觀察小豬，確定牠們是否終身免受該病毒侵襲。

　　若實驗成功，未來醫生將豬器官移植給患者，同時毋須擔心人類會感染豬隻病毒。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd