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﻿無良蛇頭強推非洲移民落海

2017-08-12 列印
　　國際移民組織表示，兩艘運載非洲人蛇船隻，日前駛經也門附近海域時，蛇頭避免被當局拘捕，強迫三百名非洲移民跳船，甚至強行推進海中。最少五十六人溺斃，另有數十人失蹤。

　　組織指，周三、周四在南部夏卜瓦省海岸巡查時，發現多名埃塞俄比亞、索馬里難民在場埋葬溺斃同伴。統計顯示，年初至今東非國家共有五萬五千人為逃避貧窮、戰亂偷渡往也門，準備前往其他海灣國家。
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