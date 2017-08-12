﻿無良蛇頭強推非洲移民落海

大學聯招本周一公佈，由於中學生人數不斷減少，今年只有四點八萬名考生。結果有一點八萬人獲得學士學位取錄，比率高達百分之三十六，創了有新學制以來的新高。 今年考獲入大學最低的資格「33222」（即中文、英文考獲3級，通識、數學及另一科選修科考獲二級）的考生有二萬零八百零一人。換言之，有三千一百六十人雖然考獲大學資格，但仍然不能在聯招中獲派學士學位課程。這些失望人群的人數較去年大減，主要是今年的考生減少了五千二百七十九人。 見到中學生大幅減少，我向大學界朋友查探一下今年的大學收生情況。他說今年出現幾個現象。第一是大學的收生線都降低了一至兩分，只有個別的「神科」仍然得，如兩間大學的...

2017-08-12