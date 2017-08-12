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﻿日便利店提供託兒服務

2017-08-12 列印
        日本便利店出售的物品種類應有盡有，日本7-11決定秋天推出新服務，在東京、廣島二間分店設立託兒所，除方便員工帶同兩歲以下子女或家人上班，將來甚至會發展到服務附近居民。託兒服務目前尚未設定收費標準，但因政府提供補貼，預計費用較一般託兒所低廉。除7-11外，另一個便利店集團LAWSON亦也考慮增設託嬰服務。日本便利店過往主要聘用年輕人，但現時女性、年紀較大僱員比例已不斷增加。
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