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﻿美16歲少年夥同學競選州長

2017-08-12 列印
　　美國堪薩斯州十六歲高中生伯格森，正等待夥拍十七歲同學克萊因，在明年期選舉中，代表民主黨競逐州長職位。伯格森周三在美國廣播公司清談節目《占美金梅直播騷》內公開參選意向後人氣急升，伯格森更在社交網站表示，已超過一千三百美元（約一萬零一百四十港元）競選經費。美國幾乎所有州份均有設定州長參選人年齡下限，但堪薩斯州卻沒有相關限制；一旦二人勝選，他們在處理州務之餘，亦要兼顧最後一年高中學業。
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