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﻿巨型喉管沖上英海灘 儼如巨人飲筒

2017-08-14 列印
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        近日有多條巨型塑膠製喉管被海浪沖上英國諾福克郡的一個海灘，膠管每條直徑達二百四十厘米，最長為四百八十米，儼如巨人專用飲筒，吸引不少遊客在用途不明的膠管前拍照。原來膠管是能源開發項目的塑膠管道，製造商稱，運送管道到阿爾及利亞的貨輪上月發生撞船意外，多條管道墜海，除沖上諾福克海灘的膠管外，仍有八條在海上飄浮，但該公司已派員採取控制措施，強調不會危害船隻航行安全。英國當局則指，可能需要數周時間方可運走膠管。
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