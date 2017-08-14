 Advertisement
  • 2017年8月14日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 國際

﻿40公斤翡翠原石近一億五成交

2017-08-14 列印
網上圖片
Previous Next

        緬甸是全球最大翡翠產地，當地日前舉辦一年一度玉石珠寶交易會，共展銷逾六千五百件玉石翡翠，吸引五千二百名國內外珠寶商到場銷售、採購。其一塊重四十公斤、切割為四份翡翠原石，在交易會最後一天以底價八萬八千歐羅（約八十一萬三千六百港元）拍價，原石最終由一名中國商人以「天價」近一千六百萬歐羅（約一億四千七百九十三萬港元）投得，是底價一百八十二倍。

　　緬旬翡翠原石品質分為五級，過A、B級原石只容許在交易會出售，其餘則在緬北大城密支那銷售，但當局決定修改政策，將來所有原石均可在密支那銷售。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd