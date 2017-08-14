緬旬翡翠原石品質分為五級，過A、B級原石只容許在交易會出售，其餘則在緬北大城密支那銷售，但當局決定修改政策，將來所有原石均可在密支那銷售。
40公斤翡翠原石近一億五成交
緬旬翡翠原石品質分為五級，過A、B級原石只容許在交易會出售，其餘則在緬北大城密支那銷售，但當局決定修改政策，將來所有原石均可在密支那銷售。
劏廈調酒失火 情侶慘死
葵涌美適工廈劏房火警中慘死三名男女，份屬朋友，其中姓陸及姓鄭男女死者更為情侶，去年陸曾與多名朋友為女友慶祝生日；詎料在今次火警中，兩人與男死者「死黨」不幸同匿在廁所焗斃。 慘死三男女，分別為男子陸漢賢...
2017-08-14
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曾控日政府促謝罪 內地最後提告慰安婦離世
今日是國際慰安婦紀念日，內地最後一位控告日本政府的慰安婦倖存者黃有良，日前在海南家中離世，終年九十歲，其葬禮已在昨午舉行。 內地傳媒報道，黃有良上周六晚上九時在海南省陵水黎族自治縣乙堆村家中離世，終年九十歲，其葬禮昨午按照黎族傳統儀式辦理。黃有良兒子胡亞前昨透露，其母生前常有病痛，離世前兩天已吞不下嚥，最終病故。內地慰安婦問題研究中心主任蘇智良研究指，一九四一年年僅十四歲的黃有良在家中被侵華日軍強暴，翌年日軍將她收押軍營強迫充當慰安婦；黃有良禁錮軍營兩年間受盡欺辱，最後一名同鄉向日軍訛稱黃父去世，央求釋放黃有良回家奔喪，她才能脫離慰安所。 二○○一年，黃有良聯同陳亞...
2017-08-14
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維珍尼亞示威一死20傷 直升機墜毀兩警殉職
美國極右翼團體上周六在維珍尼亞州夏洛茨維爾鎮示威，與反右示威者爆發衝突，其間一輛汽車刻意高速向後行駛撞向反對者，造成二十人受傷，當中一人傷重不治，警方當場拘捕司機，並落案控告一項二級謀殺罪名。維州政府事後頒佈緊急狀態令，總統特朗普亦激烈譴責仇恨及暴力行為，但無點名批評白人優越主義者。 數以百計白人優越主義者、極右組織成員上周六響應號召，在夏洛茨維爾大學校園區參加遊行集會，抗議夏洛茨維爾鎮議會計劃拆除南北戰爭時期，支持黑奴制度的美利堅聯盟國羅伯特李將軍雕像。 極右翼車撞人群 另一批反右翼示威者亦在附近集會，當局派出大批警員場戒備，惟無法阻止兩批示威者爆發衝突，雙方互相...
2017-08-14
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中半山君珀 複式4房雙套近擁公園眺維港
君珀坐落中半山堅尼地道4號，依山而建，是次參觀該廈1個高層複式單位，實用面積2392方呎，4房連雙套房間隔，據了解，屋主曾斥約300萬元豪裝，單位內擁典雅裝潢，更設特大平台，景觀近賞香港動植物公園及香...
2017-08-14
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金管密密會見業界 細行順應要求加按息
大型銀行加息「配合」之後，中小型銀行也相應合作，銀行界估計金管局可能會有後着，針對按揭生意的競爭局面。據了解，過往積極進取的工銀亞洲，在與金管局會面後亦順應要求調升按息，在最近一兩星期全面調高按息兼減現金回贈，凡100萬元或以上按揭貸款的按息一律為加至1.4厘，現金回贈更由1.6%降至1.5%。 金管局5月出招令銀行承做按揭成本增加後，緊密跟進各銀行在按揭市場的競爭情況，繼大銀行後，細銀行都要輕微加息「配合」。 金管局6月中向銀行進行按揭貸款業務的可持續性研究，要求銀行巨細無遺填報按揭資料，如資金成本、客戶贖樓年份等，後來約於7月陸續約見部份銀行會面，要求解釋所填報...
2017-08-14
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終極跑抽筋倒地 閃電告別遺憾
史上最快人類保特跑贏無數金牌，偏偏跑不完退休前最後五十米！閃電周六在倫敦世界田徑錦標賽男子4x100米接力決賽負責牙買加最後一棒，卻意外半途因抽筋倒下，完美短跑生涯卻以不完美結局告終。 保特去年決定延至今屆世錦賽後退休，上周先於焦點100米衞冕失敗只得銅牌，終極一跑更抽筋倒地，錄得一個DNF（未能完成）。東道主英國以37秒47爆冷奪金，五年前在奧林匹克體育館帶領牙買加刷新此項世績的閃電，只可由三名隊友扶持下步回更衣室，黯然揮手告別田徑場，招牌拉弓慶祝動作成絕響。 事後保特向隊友致歉，並透過社交媒體多謝擁躉一直以來的支持。牙買加隊醫鍾斯透露，初步檢驗保特左大腿抽筋，但...
2017-08-14
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Pump Up!啫喱唇妝
今季唇妝潮流着重通透感和光澤感，因此甜美亮麗的啫喱唇大行其道。晶熒剔透的Pump Up Lips，不但為櫻唇增添豐潤感覺，更能令輪廓變得立體，即時提升好氣息！ 文︰Angel圖︰黃幹文 模特兒︰A...
2017-08-14
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紅館合體開騷擦出火花 阿Sam要見阿倫囝囝真面目
「歌神」許冠傑（阿Sam）與譚詠麟（阿倫）一連12場「阿Sam & 阿Tam Happy Together演唱會」前晚在紅館開鑼，兩人已連番擦出火花；當阿倫追問懷欣、懷谷平日跟爸爸阿Sam的相...
2017-08-14
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社論——漠視工廈火患 隨時爆巨災
葵涌美適工廈劏房起火，三名年輕男女死亡。這是繼去年牛頭角迷你倉長命火，釀成兩名消防員殉職之後，另一宗舊工廈奪命火災。港府多年來均表示，會修改規管舊式工廈消防安全法例，至今仍未成事，為免美適工廈火災重演，必須從速行事，因為即使修例順利在立法會通過，仍有大量跟進工作，才能消除舊式工廈的火警危機。 美適工廈有四十五年歷史，屬一九七三年或以前落成的舊式工廈，法例沒有規定裝設自動灑水系統，類似的舊工廈，全港約有四百多棟。近年劏房需求大，除了供中小企作業務用途，亦有不少市民租用作迷你倉或消閒活動，更有人為解決居住問題，非法租住。但這些舊工廈內的劏房，無論間隔、通風、走火通道，以至結構安...
2017-08-14
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重點出擊——馬房數據幫得手
新馬季加入兩個練馬師，從加盟馬數量，羅富全暫時稍勝一籌，但麥菲文在外地名氣亦有相當。至於兩個新練馬單位成績如何，以及部署手法、功力如何，開季後才見真章，馬迷們要找追棒目標，還是以馬為先。 上季在「贏在起跑線」facebook 群組內，認識不同行業谷友，年齡由十八至八十歲都有，其中一位經常投注三、四重彩的朋友，常以指定位置馬膽投注，其中有一部份數據，值得大家參詳一下。 一般想法，沙田草地賽事水準會比起谷草及泥地高，名列前茅練馬師，多以沙田草地為出擊部署所在，正如大摩馬房，上季只有三匹馬在谷草建功，包括「活力歡騰」、「勝一籌」及「海翡翠」，另一位華籍倉口鄭俊偉，谷草亦只有一匹頭...
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