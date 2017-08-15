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﻿特朗普不譴責白人主義　白宮急「補鑊」

2017-08-15 列印
　　美國維珍尼亞州夏洛茨維爾早前發生涉及車撞人的種族衝突，總統特朗普事後發表譴責各方暴力聲明，被批評不夠強硬，沒有點名抨擊白人至上主義者而捱轟。白宮急忙「補鑊」，指特朗普所指的暴力包括白人至上主義、三K黨和納粹主義者等。

　　國家安全顧問麥克馬斯特形容，今次車撞人事件是恐怖主義，但特朗普事後只譴責仇恨和暴力，多名官員和議員均要求特朗普點名譴責白人至上主義。白宮其後發聲明解釋，特朗普譴責各種形式的暴力，「當然包括白人至上主義者、三K黨、新納粹，以及所有極端組織。他呼籲全國團結，讓所有美國人和睦相處」。

　　至於涉嫌開車撞向反對右翼集會群眾的二十歲疑兇菲爾茨，曾入讀肯塔基州尤寧一所中學，其中學歷史科老師韋默指，菲爾茨對種族的看法非常激進，有白人至上主義思想，很愛歷史科，尤其醉心於軍事史、希特拉和納粹德國。
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