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﻿澳洲副總理被揭擁雙重國籍

2017-08-15 列印
　　澳洲副總理喬伊斯自爆可能有紐西蘭國籍，由於澳洲憲法禁止雙重國籍者出任公職，倘喬伊斯擁雙重國籍屬實，他的國會議員資格或不保，隨時令在國會僅僅佔有一席優勢的聯合政府喪失執政權，而要提前大選。喬伊斯是聯合政府中民族黨的黨魁，他在澳洲出生，但上周獲紐西蘭官員通知，他可能由父親一方傳承了紐西蘭國籍，根據紐西蘭公民身份血統主義，他可能是紐西蘭公民。事緣其父在紐西蘭出生，於一九四七年以英國人身份移居澳洲，並與一名澳洲女子結婚，誕下喬伊斯。喬伊斯稱，他在澳洲土生土長，完全不知道自己怎麼會有紐西蘭國籍。
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