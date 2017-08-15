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﻿英超開鑼球場隨時成恐襲目標

2017-08-15 列印
　　新一季英超開鑼，英國警方已向各大球會及球迷發出警告，指恐怖份子隨時準備向球場發動襲擊。反恐探員已要求各球會向球迷發出安全指引，但強調現階段沒有接獲特定情報指襲擊威脅升高。各球會的職員曾在溫布萊球場及曼聯的奧脫福球場，參加兩場警方舉辦的講座，主要探討球場受到威脅的問題。今年迄今，英國已發生四宗恐襲，包括曼徹斯特一個演唱會受到自殺式炸彈襲擊，造成二十二人死亡，五十九人受傷。英超聯及英國足總已承諾向各球會發出保安指引，包括要求球迷提前進場，盡量少帶隨身物品，因搜查隨身行李袋或會拖慢入場進度。
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