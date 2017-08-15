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日報新聞 > 國際

﻿大笨鐘將停響四年 Big Ben to be silenced for four years

2017-08-15 列印
         The bongs of Big Ben are to be silenced for four years for conservation works. Big Ben has marked the hour with almost unbroken service for 157 years. The Guardian

　　倫敦大笨鐘的嘡嘡聲將停響四年，以便進行保養維修工程。大笨鐘已幾乎不間斷地報時一百五十七年。英國《衛報》
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