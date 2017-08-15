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﻿攀上千米高峰 攝影師拍登峰過程

2017-08-15 列印
        英國一名攀山愛好者以第一身視覺拍下自己在千米高山上的驚險時刻！英國普利茅斯的二十七歲豪厄爾（Tim Howell）近日與友人花了十三小時，成功攀登逾千米高的瑞士巴迪勒峰（Piz Badile），他更頭戴攝影機拍下攀爬過程，片中他的腰間雖然已繫上安全裝備，但身處陡峭山坡，片段可聽到陣陣風聲外，並傳來他急促的喘氣聲，令觀眾恍如親歷其境，一步一驚心。
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