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﻿讓抑鬱少女解心結 花13小時修剪「髮餅」變靚

2017-08-15 列印
　　美國愛荷華州一名二十歲髮型師學徒Kayley Olsson將抑鬱少女的煩惱一「梳」而空！Olsson近日在社交網站facebook上載數張相片，展示該名十六歲女客人的頭髮已打結變成一頭「髮餅」，少女向髮型師解釋自己受抑鬱症困擾，感到自己毫無價值，情緒低落至無法自理生活，甚至無法梳頭，因她將拍攝學校照片，希望到髮型屋剃髮。Olsson坦言聽到少女訴苦後於心不忍，決定展開龐大工程，兩日內共花上十三小時為她梳洗頭髮，並修剪新髮型。Olsson引述少女其後跟她道謝，「我今天拍學校照片時真的會笑出來，你令我再次做回自己。」Olsson的行為大受網民熱讚。
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