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﻿SpaceX 送超級電腦上太空

2017-08-15 列印
　　美國太空探索科技公司SpaceX將發射一艘無人貨船到國際太空站，其中包括一台能在未來太空探測任務中指揮太空人的超級電腦。搭載無人貨船飛龍號（Dragon）的火箭「獵鷹9號」（Falcon 9），於當地時間周一中午十二時三十一分（香港時間今日凌晨十二時三十一分），從佛羅里達州卡納維爾角升空。這是SpaceX第十二次執行正式任務，今次任務的目的是測試超級電腦一年，以確認它能否在太空嚴苛的環境下執行任務，在太空船上提供能夠延長電腦正常運行時間的精密計算資源，跟從地球前往火星所需時間相若。
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