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﻿上野熊貓寶寶徵名 網民踴躍達25萬份提名

2017-08-15 列印
　　日本東京上野動物園大熊貓真真六月十二日誕下的熊貓寶寶，現已兩個月大，體重增至三千零一十點四克（約三公斤），身長四十三點九厘米。牠雖然還未能站起來走路，但目前健康良好，睡覺及爬行的樣子非常可愛。園方早前通過網絡和在園內設收集箱，為熊貓寶寶公開徵名，於上周四截止，目前單計網上已收集到高達二十五萬份提名。園方將於熊貓寶寶生後一百天，即是九月下旬公佈牠的名字。上野動物園園長福田豊說，熊貓寶寶愈來愈可愛，會好好從收集到的提名中，選一個好的名字。
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