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﻿日國內線擬放寬禁區 民眾或可送機到登機口

2017-08-15 列印
　　日本國土交通省正在研究放寬民眾進入機場登機口的規定，讓非乘搭飛機人士，只要符合特定條件，在經過安檢後也可進入機場禁區。已實現民營化的仙台機場希望能放寬對管制區域的限制，讓送機人士可以送別親友到登機口，並藉此增加禁區內的店舖營業額。當地有關部門目前擬先規劃開放國內線，並必須先確認進入禁區人士的身份及檢查其隨身物品。
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