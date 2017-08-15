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﻿三分二英國人 不想卡米拉當皇后

2017-08-15 列印
　　今年是英國戴安娜皇妃車禍逝世二十周年，英國電視台Channel 4本月播放全新紀錄片《戴安娜：她的自述》（Diana︰ In Her Own Words），記錄了她與演說教練塞特倫（Peter Settelen）的對話，期間大爆皇儲查理斯和卡米拉的負面消息。最新民調顯示，三分二英國人不想卡米拉成為皇后，只有一成九人認為她適合登上后座。卡米拉近年來一直努力從事公務工作希望贏得國民的心，七月時也高調慶祝其七十歲壽辰，但最新民調顯示，她仍然不得民心。民調反映出最近播出的戴妃紀錄片及談話錄影帶對查理斯的「殺傷力」超出預期，令人憶起戴妃生前經歷的痛苦婚姻，以及卡米拉扮演的第三者角色。
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