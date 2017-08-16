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﻿哈利波特「故居」99.5萬鎊放售

2017-08-16 列印
        電影《哈利波特：死神的聖物》中，主角哈利波特位於高錐客洞的童年故居近日放售，該幢本名名為德維爾屋的十四世紀房舍，實際位於英國薩福克郡拉文納姆，設有六間睡房、接待廳、畫室等，花園卉種玫瑰、忍冬花、薰衣草、鳶尾花。今次是該幢房舍五年內第二度放盤，叫價為九十九萬五千英鎊（約一千萬港元）。英國報道，德維爾屋是繼倫敦唐街十號首相府，被人拍攝次數第二高的建築物。
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