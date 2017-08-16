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﻿現存五幅梵高《向日葵》 facebook舉行虛擬聯展

2017-08-16 列印
　　已故印象派大師梵高一生共創作大幅《向日葵》，其中一幅私人珍藏作品自一九四八年展出後消聲匿跡，亦有一幅在二戰時損毀。其餘五幅分別由英國、荷蘭、美國、德國、日本的美術館或博物館收藏，但它們從未同場展出。社交網站facebook周二聯同五間機構，利用直播功能舉行一場虛擬《向日葵》聯展。展覽歷時一小時三十五分，結合虛擬實景、電腦成像技術，網民不但可以利用眼睛欣賞畫作，更可以聆聽五間美術館、博物館館長的聲音導賞。
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