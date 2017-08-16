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﻿比爾蓋茲成大善人 累積捐逾500億美元

2017-08-16 列印
　　美國證券交易委員會披露，蓋茲六月再捐出價值四十六億美元（約三百五十八億八千萬港元）微軟股票作公益之用，雖然文件未標明捐贈對象，但估計蓋茲與妻子共同創辦的比爾與美琳達蓋茲基金會是善款惠機構。當地傳媒報道，今次是比爾蓋茲自二千年後最大筆捐款，至今累積捐款金額超過五百億美元（約三千九百萬港元）。
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