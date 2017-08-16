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﻿戰敗投降72周年 日皇：深刻反省

2017-08-16 列印
美聯社
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　　昨日是日本終戰紀念日，政府在東京舉辦終戰七十二周年追悼儀式，日皇伉儷、首相安倍晉三等官員均有出席，為二戰死難者默哀。另外，一批跨黨派國會議員昨到供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社參拜，安倍則以自民黨總裁名義獻納祭祀費，並無前往參拜。

　　追悼儀式在東京武道館舉行，日皇明仁伉儷、安倍政府官、二戰死難者遺屬等約六千七百出席儀式，悼念二間三百一十萬名罹難日本人，並全體起立默哀一分鐘。

　　明仁致詞時表示，會深刻反省過往戰爭，希望今後不再重複戰爭慘禍。而安倍則稱，不能再發生戰爭悲劇，日本會致力解決貧困等紛爭溫牀，為世界和平與繁榮作出貢獻。
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