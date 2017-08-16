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﻿特朗普下令啟動對華貿易調查

2017-08-16 列印
　　美國總統特朗普周一暫停新澤西州假期，返回白宮簽署一份備忘錄，授權貿易代表萊蒂澤調查中國貿易政策，確定中方有否盜竊及侵犯美國知識產權。而中國商務部強調，中方必要時會採取適當措施，捍衞中方合法權益。

　　特朗普形容，今次是一項非常大調查行動，美方不容許任何國家以強迫美國公司轉移其科技，作進入市場條件；更不會接納損害美國就業機會的盜版和侵權行為，強調華府會捍衞美國公司版權、專利、商標、商業機密等知識產權，絕不啞忍中方竊取美國商業機密。

　　中國商務部強調，中方絕不會坐視美方採取損害兩國雙邊經貿關係舉動，必要時會採取適當措施，捍衞中方合法權益。
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