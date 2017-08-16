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﻿俄搗破恐襲陰謀拘四人

2017-08-16 列印
　　俄羅斯搗破一宗炸彈襲擊陰謀，拘捕四名疑與極端組織伊斯蘭國有關人士。俄羅斯聯邦安全局周一表示，當局日前在莫斯科外圍地區採取突擊行動，搗破一個懷疑製造炸彈實驗室，拘捕三名塔吉克籍人士、一名俄國公民，當局懷疑有關人士策劃向是莫斯科公共交通系統、大型購物中心，發動最少兩宗自殺式炸彈襲擊。當局並確認，襲擊行動是由伊斯蘭國軍事領袖透過密使下達指令。當局落案起訴三名塔吉克男子策劃暴力行動、非法擁有武器等罪名，疑犯已在周一提堂，法官下令還柙三人兩個月，若罪名成立，最高可判處監禁二十年。
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