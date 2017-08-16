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﻿白宮顧問相繼辭職

2017-08-16 列印
　　美國白宮再爆顧問離職潮，繼美國第三大藥廠默沙東行政總裁弗雷澤周一宣佈退出美國製造業顧委員會後，著名運動用品品牌Under Armour創辦人兼政行總裁普朗克亦宣佈退出委員會，普朗克發表聲明，表示該公司關注體育和技術革新，對政治不感興趣。未幾晶片製造商英特爾行政總裁札尼奇又宣佈辭職，他其後在網誌表示，希望以辭職呼籲外界關注美國分裂政治環境造成的嚴重傷害。而《紐約時報》報道，傳媒大亨梅鐸早敦促美國總統特朗普開除其極右首席策略師巴農；報道稱，特朗普並無強烈反駁該建議，更表示對巴農感到失望。
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