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﻿西非恐襲 加國華裔孕婦一屍兩命

2017-08-16 列印
　　西非國家布基納法索首都瓦加杜古一間土耳其餐廳，周日疑遭回教極端武裝份子襲擊，釀成十八人死亡、二十人受傷，政府將事件定性為恐怖襲擊。有民眾被挾持作人質，暫未有組織承認責任。三名施襲者最終被擊斃。加拿大外交部日前證實，事件中有兩名公民喪生，其中一人是多倫多前華裔女教師Tammy Chen，她上月新婚，更已懷有六個月身孕，另一人是魁省扶貧組織的男義工。
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