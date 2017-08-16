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日報新聞 > 國際

﻿澳洲與所羅門群島簽新安全協議 Australia and Solomon Islands sign new security deal

2017-08-16 列印
　　Australia and the Solomon Islands have signed a deal allowing Canberra to deploy security forces to its Pacific neighbour in the event of civil unrest.　BBC

　　澳洲和所羅門群島簽署一份協議，容許坎培拉政府在所羅門群島發生內亂的情況下，向這個太平洋鄰國調遣保安部隊。　英國廣播公司
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