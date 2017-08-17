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﻿美準備會談　促北韓棄發展核武

2017-08-17 列印
　　北韓領袖金正恩日前決定暫緩執行導彈射擊關島計劃，美國國務卿蒂勒森表示，美方仍然準備與朝方會談，惟前提是平壤當局放棄發展核計劃。另外，烏克蘭證實，北韓導彈的推進器，由該國一間軍事企業生產，推進器只供俄國太空火箭使用。

　　蒂勒森周二表示，美國從未放棄與平壤政府會談，但談判何時啟動則取決於金正恩決定，只要朝方承諾放棄核計劃，兩國對話大門可隨開啟。

　　烏克蘭太空總署證實，北韓導彈使用的推進器，由該國一間軍事企業生產，推進器只供俄國太空火箭使用，強調基輔當局一直遵守聯合國制裁北朝決議。英國專家懷疑，平壤當局在蘇聯解體至烏克蘭克里米亞危機期間，向俄或烏克蘭軍事企業工人購入推進器及設計圖，再走私到北韓。
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