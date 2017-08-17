 Advertisement
  • 2017年8月17日 星期四
  • 33º
  • 61%
熱門： 林子健興德洗頭水反東北發展消委會

日報新聞 > 國際

﻿瑞士酒店涉歧視猶太人

2017-08-17 列印
　　瑞士阿爾卑斯一間酒店爆出歧視猶太人風波，酒店豎立告示牌，要求猶太住客在進入酒店泳池游泳前沖身。事件揚開後，引起猶太人和猶太團體不滿。有人批評該酒店的做法是反猶太主義，瑞士旅遊局也公開譴責。以色列政府已向瑞士作出投訴。豎立那個告示牌的是位於阿爾卑斯山阿羅莎（Arosa）度假小鎮東部的Aparthaus Paradies酒店。一名入住該酒店的猶太人接受以色列第二頻道電視台訪問時，公開這件事及展示那幅告示牌的照片。事件鬧大後，該酒店作出道歉，並派出工作人員把那塊告示牌移走。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd